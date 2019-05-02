Армия и оружие
В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием РоссииРБК 03:07
Помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо США в том числе для сдерживания России и Китая. Об этом он рассказал на слушаниях в сенате.
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Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Наука
Ученый объяснила, почему электронные книги не вытеснят бумажные
Электронные книги не смогут полностью заменить бумажные, заявила исследователь из Университета Ставангера в Норвегии профессор Анне Манген.
Обновлено в 05:08
Экономика
Приватбанк направит на дивиденды государству 90% прибыли за 2018 год
Крупнейший банк Украины Приватбанк, ранее принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому и национализированный в 2016 году, направит на выплату дивидендов 90% чистой прибыли за 2018 год в сумме 11,52 млрд гривен (около $427 млн).
Обновлено в 04:33
Происшествия
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Джуд Лоу женился во второй раз
Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Всего задержали около 60 человек. ⚡️ Полиция разгоняет согласованную первомайскую демонстрацию «Яблока» и других демократических сил на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Автоспорт
Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана
Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате ЧП на химическом заводе
Два человека погибли, 18 пострадали в результате инцидента на электрохимическом предприятии в городе Шэньму китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 04:33
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Технологии
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Футбол
Головин объяснил, почему «Монако» отыгрался в матче с «Ренном»
«Монако» сыграл вничью с «Ренном» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 04:07
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено 30 апреля в 13:23
Происшествия
Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме
В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Авто
Автомобильный парк в годы Великой Отечественной войны
Обновлено в 05:00