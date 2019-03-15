В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный ударРоссийская газета вчера в 17:55

Я бы не стал принимать никаких решений, чтобы упростить процесс принятия решений противником… Я также могу вообразить несколько ситуаций, при которых мы не хотели бы, чтобы президент не имел такой возможности.

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