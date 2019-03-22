В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсиюИзвестия вчера в 21:42

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

с чего всё началось

В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий. В Госдуме предложили расширить список таких получателей. Так, сейчас рассчитывать на две выплаты от государства могут участники ВОВ и блокадники.

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

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