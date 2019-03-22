Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсиюИзвестия вчера в 21:42
В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий. В Госдуме предложили расширить список таких получателей. Так, сейчас рассчитывать на две выплаты от государства могут участники ВОВ и блокадники.
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с чего всё началось
Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.Российская газетавчера в 20:15
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Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено вчера в 15:31
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с Бельгией
Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина
По итогам игры СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА, в четверг, 21 марта, одержавшим победу над «Динамо».
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Общество
Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами
В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Главный томский пристав растратил деньги сотрудников
Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Квартал красных фонарей в Амстердаме будет закрыт для экскурсий
Ежедневно тысячи туристов посещают исторический центр Амстердама, и одной из самых популярных достопримечательностей является Квартал красных фонарей.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой
В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу
Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье
Две детские поликлиники достроят в Иркутске до конца 2019 года
Министр сообщил, что сейчас завершено проектирование "Комплекса объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске".
Обновлено в 00:30
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено вчера в 18:24
Хоккей
«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал результативную передачу, что позволило ему повторить достижение Сергея Федорова по набранным очкам (120 за сезон).
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Политика
В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер
Бывший президент Бразилии Мишел Темер, а также ряд других экс-чиновников, задержаны полицией в связи с расследованием хищения средств при заключении контрактов в атомной энергетике с госкомпанией Eletronuclear.
Обновлено в 00:02