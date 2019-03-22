Общество

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсиюИзвестия вчера в 21:42

В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий. В Госдуме предложили расширить список таких получателей. Так, сейчас рассчитывать на две выплаты от государства могут участники ВОВ и блокадники.
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с чего всё началось

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.
Российская газетавчера в 20:15

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В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

Комсомольская правда00:23

В Пенсионном фонде уточнили, кто из россиян имеет право получать двойную пенсию

URA.Ruвчера в 23:12

Список имеющих право на вторую пенсию россиян предложили расширить

Телеканал 360°вчера в 23:34

В ПФР уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

ФАНвчера в 22:17

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

Известиявчера в 21:42

Россиянам разъяснили права на получение второй пенсии

News.ruвчера в 22:32

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

Российская газетавчера в 20:15
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Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено вчера в 15:31
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Венгрия получит российский газ в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты

В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress

Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол

Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с Бельгией

Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина

По итогам игры СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА, в четверг, 21 марта, одержавшим победу над «Динамо».
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Общество

Молодых учителей в Сахалинскую область привлекают деньгами и квартирами

В ведомстве сказали, что молодых специалистов на остров привлекают деньгами и квартирами, и эта система действует.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Главный томский пристав растратил деньги сотрудников

Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено вчера в 22:58
Общество

Квартал красных фонарей в Амстердаме будет закрыт для экскурсий

Ежедневно тысячи туристов посещают исторический центр Амстердама, и одной из самых популярных достопримечательностей является Квартал красных фонарей.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

Обновлено вчера в 19:21
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу

Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню

Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

Обновлено вчера в 22:55
Экономика

«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС

"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье

Две детские поликлиники достроят в Иркутске до конца 2019 года

Министр сообщил, что сейчас завершено проектирование "Комплекса объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске".
Обновлено в 00:30
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено вчера в 18:24
Хоккей

«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал результативную передачу, что позволило ему повторить достижение Сергея Федорова по набранным очкам (120 за сезон).
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Политика

В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер

Бывший президент Бразилии Мишел Темер, а также ряд других экс-чиновников, задержаны полицией в связи с расследованием хищения средств при заключении контрактов в атомной энергетике с госкомпанией Eletronuclear.
Обновлено в 00:02
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