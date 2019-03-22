Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсиюРоссийская газета вчера в 20:15
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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с чего всё началось
Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.Российская газетавчера в 20:15
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Происшествия
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Культура
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Общество
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Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России.
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Футбол
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Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистоту в раздевалке.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
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Энергетика
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Футбол
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Обновлено в 02:00
Общество
Россельхознадзор предупредил о фальсифицированной красной икре
«Россельхознадзор предупреждает, что икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности», - сообщили в ведомстве.
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Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
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Обновлено вчера в 18:22
Спорт
Байлз заявила, что ОИ-2020 в Токио станут последними в ее карьере
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Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»
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Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
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