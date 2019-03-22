В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсиюРоссийская газета вчера в 20:15

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

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