Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсиюГазета.Ru 01:17
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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с чего всё началось
Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.Российская газетавчера в 20:15
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