Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсиюГазета.Ru 01:17

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

В Совфеде рассказали, какие категории россиян могут претендовать на вторую пенсию

ФАН04:35

Двойные пенсии посеяли зависть к «чернобыльцам» у ликвидаторов челябинского ЧП

URA.Ru05:28

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Газета.Ru01:17

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

РИА Новости02:05

Россиянам разъяснили права на получение второй пенсии

News.ruвчера в 22:32

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

Известиявчера в 21:42

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Культура

Лика Стар раскритиковала продюсеров за их отношение к Юлии Началовой

Обновлено в 02:39
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Спорт

Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Обновлено в 05:19
Футбол

Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне».
Обновлено в 04:25
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия

МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

21 марта в столичном баре «Руки Вверх» свой 34-й день рождения праздновала актриса и телеведущая Елена Беркова.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Обновлено в 04:57
Происшествия

Эвакуации в Петербурге затронули 600 объектов и 24 тысячи человек

Днем 21 марта хулиганам удалось "заминировать" в Петербурге более 600 объектов и эвакуировать на улицы около 24 тысяч человек.
Обновлено в 04:39
Кино

Netflix осовременит «Трёх мушкетёров»

Netflix запускает в работу современную версию приключенческого романа Александра Дюма "Три мушкетёра".
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Ленобласти машинист остановил электричку, чтобы спасти собаку

В Ленинградской области у станции Антропшино машинист электропоезда спас собаку, которую неизвестные привязали к рельсам.
Обновлено в 05:15
Общество

МВД сократило список опасных пород собак до 13 пунктов

Обновлено вчера в 23:11
Общество

На Панина подали заявление из-за слов о России

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Эксперты рассказали о разряжающей Android-смартфоны скрытой рекламе

Обновлено в 05:17
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное