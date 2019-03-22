В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсиюГазета.Ru 01:17

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

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Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

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