В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсиюГазета.Ru 01:17

Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.

с чего всё началось

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Финансы Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.

Политика Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.

Политика Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.

Происшествия Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.

Наука Доказана эффективность голодания в продлении жизни Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Политика В Казахстане пресекли митинги оппозиции против переименования Астаны Сотрудники полиции Казахстана в пятницу пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, десятки человек задержаны, передают корреспонденты РИА Новости.

Транспорт Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).

Экономика Штрафы за пьяную езду перестанут влиять на стоимость ОСАГО Минфин РФ планирует исключить неоднократные штрафы за нетрезвое вождение из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Политика Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).

Общество Правительство утвердило новые правила целевого обучения Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».

Здоровье Сын Инны Жирковой перенес пневмонию Инна Жиркова взяла сына и поехала в клинику. В итоге ребёнку поставили серьёзный диагноз – пневмония.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Политика Венгрия получит газ из России в обход Украины Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Авто Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем купеобразного варианта модели Cayenne.