Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детейВести.Ru02:23
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Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи
При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи.
Обновлено в 04:40
Политика
На Украине потеряли томос об автокефалии
7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш на рождественской литургии в Киеве сообщил, что томос об автокефалии в ближайшие несколько дней должны отвезти в Стамбул, чтобы получить все необходимые подписи, а затем окончательно вернут на Украину.
Обновлено в 05:30
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Германии напали на депутата бундестага
В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
ЖКХ
Прорыв водопровода оставил без воды 70 тысяч жителей Орла
Экстренные службы устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе в Заводском районе Орла, которая оставила без холодной воды порядка 70 тыс. человек.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР
В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Кино
Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили
Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 03:25
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Политика
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Общество
В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
По меньшей мере 22 человека пострадали от ожогов ядовитой медузы "ируканджи" на северо-востоке Австралии, сообщает австралийский телеканал SBS.
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии
Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.
Обновлено в 03:08
Экономика
Турция закрыла Босфор для судов
Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости.
Обновлено в 04:51
Политика
В Германии сломался еще один правительственный самолет
Министру по вопросам экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета.
Обновлено в 03:14
Спорт
Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на комментарий журналиста Владаса Ласицкаса, который сравнил ситуацию с пропуском дедлайна передачи данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и пропуском допинг-теста спортсменом.
Обновлено в 04:00