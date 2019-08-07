Финансы
В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаняТАСС вчера в 08:44
"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая. "Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - отметила Ван Чуньин.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Обновлено вчера в 17:35
Энергетика
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти
Белорусский участок нефтепровода "Дружба", проходящий по территории республики, полностью очищен от "грязной" нефти.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Уфе женщина погибла после укуса собаки
Обновлено в 03:40
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Политика
Посол США в России подал прошение об отставке
Посол США в Москве Джон Хантсман направил главе Белого дома Дональду Трампу прошение об отставке.
Обновлено 06 августа в 12:58
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Магнитогорске правоохранительные органы задержали местного жителя, которого подозревают в минировании автомобиля, из-за которого пострадал мужчина.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Арсенал» достиг соглашения с «Челси» по переходу Луиза
«Арсенал» достиг соглашения с «Челси» о подписании центрального защитника Давида Луиза за 8 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 03:34
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
ЦУМ подтвердил смерть своего фэшн-директора Аллы Вербер, назвав ее кончину огромной утратой, сообщает ТАСС.
Обновлено 06 августа в 12:00
Экономика
«Росатом» сможет потратить до 880 млрд руб. на новые АЭС
Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44