Экономика

В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаняТАСС вчера в 08:44

"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая. "Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - отметила Ван Чуньин.
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