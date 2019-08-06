Экономика
В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаняТАСС вчера в 08:44
"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая. "Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - отметила Ван Чуньин.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Происшествия
В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела
После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Зеленский заверил, что Крым вернется в состав Украины
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Fiat отзывает в России пикапы Fullback
Компания Fiat отзывает в России 147 пикапов Fullback, проданных в период с июня 2016 по август 2019 года.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова улетела на океан
Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram в Stories фото берега океана и пожелала подписчикам доброго утра.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину раскритиковали поклонники
Поклонники тут же раскритиковали поп-диву за новую прическу. Многим не понравилось, что Ольга предпочла длинным волосам короткую стрижку.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
«Делимобиль» подвезет инвесторов
Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Общество
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 11:21
Путешествия
Туристов предупредили об опасной инфекции в Египте
Обновлено вчера в 13:13
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено вчера в 13:08