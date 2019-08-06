"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая. "Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - отметила Ван Чуньин.

В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаня

Происшествия В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Авто Fiat отзывает в России пикапы Fullback Компания Fiat отзывает в России 147 пикапов Fullback, проданных в период с июня 2016 по август 2019 года.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова улетела на океан Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram в Stories фото берега океана и пожелала подписчикам доброго утра.

Шоу-бизнес Ольгу Серябкину раскритиковали поклонники Поклонники тут же раскритиковали поп-диву за новую прическу. Многим не понравилось, что Ольга предпочла длинным волосам короткую стрижку.

Экономика «Делимобиль» подвезет инвесторов Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.

Происшествия Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.

Политика Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией "Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Армия и оружие Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник» Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала свадебное фото Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.

Здоровье Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.

Общество Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Общество Россиянам предложили разрешить удаленную работу После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».

Гаджеты На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Общество Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.