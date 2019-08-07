Экономика
Россия потеряла почти $2 млрд из-за обвала юаняRuposters.ru вчера в 07:02
В результате снижения курса юаня в последние дни резервы России потеряли в общей сложности $1,8 млрд, пишет "Взгляд". В то же время экономисты считают, что оценить ослабление китайской валюты на российскую экономику в целом сложно.
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Из-за валютной войны между КНР и США пострадала Россия, потеряв 1,8 миллиарда долларов из резервов
Банки Сегоднявчера в 03:21
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Экономика
Карты «Мир» начал принимать еще один турецкий банк
"Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах.
Обновлено в 04:40
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Экономика
На покупку автобусов для Карелии выделено 97 млн рублей
Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился с подписчиками в соцсети информацией о предоставлении региону бюджетных ассигнований в размере 97 мл рублей для приобретения 17 новых автобусов для ГУП РК «Карелавтотранс».
Обновлено в 05:20
Политика
BAZA заподозрила «Роснефть» в слежке за своими журналистами
Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности "Роснефти".
Обновлено в 05:16
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено в 01:16
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на фоне обострения ситуации в республике, что готов уйти в отставку.
Обновлено в 05:39
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Общество
Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес
Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Экономика
Россия и Венесуэла договорились о содействии на шельфе республики
Россия и Венесуэла подписали протокол о содействии работе Роснефти на двух газовых месторождениях на шельфе республики.
Обновлено в 05:34
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Западные СМИ оценили первый полет ударного «Охотника»
Обновлено в 05:17
Политика
Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин
Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:29
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Крала и Соучека
Председатель совета директоров Славии Ярослав Тврдик подтвердил интерес Спартака к полузащитникам Алексу Кралу и Томашу Соучеку, однако заявил, что клуб не рассматривает варианты их продажи.
Обновлено в 05:35