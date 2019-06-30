В Пекине построили крупнейший в мире аэропортРИА Новости вчера в 22:13

Аэропорт Дасин расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт Шоуду, одну из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

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