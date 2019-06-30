Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропортРИА Новости вчера в 22:13

Аэропорт Дасин расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт Шоуду, одну из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Завершено строительство самого крупного аэропорта в мире

Газета.Ru01:20

В Китае завершилось строительство одного из крупнейших аэропортов мира

RT на русском00:44

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

РИА Новостивчера в 22:13

В Пекине построили самый большой в мире аэропорт

Известия00:00

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

Lenta.ruвчера в 23:26

Крупнейший в мире аэропорт возвели в Пекине

Телеканал 360°вчера в 22:45

В Китае достроили крупнейший аэропорт в мире

Говорит Москва00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ

Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Группа военных из центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению.
Обновлено в 08:44
Экономика

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
Обновлено в 06:53
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Пьяный украинский боевик сжег блиндаж с сослуживцами

Пьяный украинский боевик в результате неудачного запуска сигнальной ракеты сжег блиндаж с сослуживцами на позициях 25-й бригады ВСУ на оккупированной территории ЛНР.
Обновлено в 08:08
Общество

В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Стрельне загорелась Михайловская дача

Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Технологии

В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" в воскресенье, в организации это подтвердили.
Обновлено в 08:17
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Трамп надеется, что США никогда не придется воевать

США обладают очень сильной армией, однако руководство страны надеется, что ее никогда не придется применять в условиях военного конфликта.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает

Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

«Зенит» интересуется защитниками «Наполи»

Обновлено в 04:13
Футбол

Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Политика

Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное