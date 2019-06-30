Крупнейший в мире аэропорт появился в ПекинеРоссийская газета 01:49

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин". Он находится в южной части Пекина в 46 километрах от центра столицы. Его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

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