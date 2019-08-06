Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипуляторомРИА Новости 03:55
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели»
Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.
Обновлено в 03:03
Спорт
Олимпийская чемпионка в беге Пирсон завершила карьеру
Олимпийская чемпионка в барьерном беге на 100 метров Салли Пирсон объявила о завершении карьеры, сообщает The Guardian.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В закупке Киевом польских бронемашин «Дозор» нашли коррупцию
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Видео: горящие склады боеприпасов в Ачинске показали с воздуха
Саперы из Москвы прибудут для разминирования горящего склада боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР
Обновлено в 01:28
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост снимутся в сериале про паранормальные явления
Саймон Пегг и Ник Фрост ранее вместе снимались в сериале «Долбанутые», а также комедийной трилогии «Кровь и мороженое», в которую входят «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».
Обновлено в 03:31
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%.
Обновлено в 01:30
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Президент Турции заявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Футбол
Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените»
Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Украина вернет США погибших солдат
США договорились с Украиной о поиске тел военнопленных и американских граждан, пропавших без вести на территории Украины в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 03:26
Авто
LADA Granta в России осталась самой продаваемой моделью в июле
LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в июле и, тем самым, укрепила лидерство на российском авторынке по итогам семи месяцев 2019 года.
Обновлено в 02:46
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Транспорт
«Победа» приостановила рейсы в Армению
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:39
Политика
Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы
Документ вступает в силу с 5 августа Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15