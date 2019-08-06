с чего всё началось

Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

Технологии Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели» Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.

Спорт Олимпийская чемпионка в беге Пирсон завершила карьеру Олимпийская чемпионка в барьерном беге на 100 метров Салли Пирсон объявила о завершении карьеры, сообщает The Guardian.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Кино Саймон Пегг и Ник Фрост снимутся в сериале про паранормальные явления Саймон Пегг и Ник Фрост ранее вместе снимались в сериале «Долбанутые», а также комедийной трилогии «Кровь и мороженое», в которую входят «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».

Музыка Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.

Политика В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Общество Госслужащие попросили увеличить командировочные В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Футбол Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените» Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Армия и оружие Украина вернет США погибших солдат США договорились с Украиной о поиске тел военнопленных и американских граждан, пропавших без вести на территории Украины в годы Второй мировой войны.

Авто LADA Granta в России осталась самой продаваемой моделью в июле LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в июле и, тем самым, укрепила лидерство на российском авторынке по итогам семи месяцев 2019 года.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.

Транспорт «Победа» приостановила рейсы в Армению Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.

Политика Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы Документ вступает в силу с 5 августа Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, сообщает РИА Новости.