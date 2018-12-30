Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшиеBFM.ruвчера в 17:05
Обновлено в 01:58 В Парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
BFM.ruвчера в 17:05
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с чего всё началось
В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 18:00
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Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 18:00
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
При обрушении части дома в Магнитогорске погибли четыре человека
Четыре человека погибли при обрушении части дома в Магнитогорске, тела двоих из них извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд
В Челябинской области в городе Магнитогорск в результате взрыва под аркой жилого дома обрушился подъезд. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено 30.12.18 в 21:54
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Кино
Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»
Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено вчера в 17:43
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Ставка НДС выросла до 20 процентов
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Манчестере вооружённый ножом мужчина напал на людей
В результате нападения мужчины в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
В России стартовала пенсионная реформа
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Что подорожает с 1 января 2019 года
С 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%. Удар по кошельку ожидается максимально болезненным, ведь повышение придётся на разгар отопительного сезона.
Обновлено 30.12.18 в 13:10
Происшествия
В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей
Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.
Обновлено в 00:22
Кино
Назван главный российский фильм 2018 года
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
В России вступает в силу конвенция о социальном обеспечении
В России с 1 января вступает в силу конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 00:33
Хоккей
Валерий Брагин: «Сделали подарок России»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Наука
В Китае определили лучшее средство от похмелья
Китайские ученые выяснили, какое средство от похмелья является самым эффективным.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время
Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57