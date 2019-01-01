Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
BFM.ru
17:05

Обновлено в 01:58 В Парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
BFM.ru17:05
с чего всё началось

Медики оказывают помощь пострадавшим в Парке Горького

В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:57

Подробнее о событии

Сергей Собянин рассказал о помощи пострадавшим после обрушения моста в парке Горького

Вечерняя Москва18:20

В результате обрушения моста в Парке Горького пострадали 13 человек

ТАСС17:16

Медики оказывают помощь пострадавшим в Парке Горького

Агентство Москва17:14

Собянин пообещал разобраться с причинами обрушения моста в Парке Горького

Москва 2418:10

Медики оказывают помощь пострадавшим в Парке Горького

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:57

При обрушении перехода в Парке Горького пострадали 13 человек

РИА Новости18:13

Число пострадавших при обрушении моста в Парке Горького увеличилось до 13

Эхо Москвы18:28
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Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Обновлено в 12:14
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Во Франции эвакуируют группу посетителей с неисправного аттракциона

Восемь человек во французском городе Ренн в новогоднюю ночь оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Пять человек пострадали от отравления угарным газом в Татарстане

Пять человек госпитализированы в больницу из-за отравления угарным газом в Альметьевске, четверо из них - дети.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Здание бани загорелось на западе Москвы

Обновлено в 15:03
Происшествия

В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

Обновлено в 03:29
Происшествия

В США угнали полуприцеп с текилой на полмиллиона долларов

В американском штате Флорида сотрудники полиции арестовали четверых злоумышленников, угнавших загруженный текилой полуприцеп.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Неизвестные похитили из магазина Louis Vuitton в центре Москвы 7 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Таиланде россиянин получил тяжелую черепную травму в ДТП

Россиянин Борис Победоносец 1989 года рождения получил тяжелую черепную травму в результате ДТП в таиландском курортном городе Паттайя с участием пьяного местного мотоциклиста, сообщила РИА Новости в понедельник мать пострадавшего Екатерина Болтрукевич, которая приехала в Таиланд.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля

Пострадали не менее восьми человек. Авария произошла сразу же после наступления в Японии Нового года.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот

В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Из-за брошенной петарды в квартире на Есенина начался пожар

Обновлено в 18:06
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