Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшиеBFM.ru17:05
Обновлено в 01:58 В Парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
BFM.ru17:05
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с чего всё началось
В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:57
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Медики оказывают помощь пострадавшим в Парке Горького
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:57
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Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Во Франции эвакуируют группу посетителей с неисправного аттракциона
Восемь человек во французском городе Ренн в новогоднюю ночь оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Пять человек пострадали от отравления угарным газом в Татарстане
Пять человек госпитализированы в больницу из-за отравления угарным газом в Альметьевске, четверо из них - дети.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Здание бани загорелось на западе Москвы
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Обновлено в 03:29
Происшествия
В США угнали полуприцеп с текилой на полмиллиона долларов
В американском штате Флорида сотрудники полиции арестовали четверых злоумышленников, угнавших загруженный текилой полуприцеп.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей
Неизвестные похитили из магазина Louis Vuitton в центре Москвы 7 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Таиланде россиянин получил тяжелую черепную травму в ДТП
Россиянин Борис Победоносец 1989 года рождения получил тяжелую черепную травму в результате ДТП в таиландском курортном городе Паттайя с участием пьяного местного мотоциклиста, сообщила РИА Новости в понедельник мать пострадавшего Екатерина Болтрукевич, которая приехала в Таиланд.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля
Пострадали не менее восьми человек. Авария произошла сразу же после наступления в Японии Нового года.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот
В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Из-за брошенной петарды в квартире на Есенина начался пожар
Обновлено в 18:06