Политика

В Париже закрыты семь станций метро из-за протестов «желтых жилетов»
Московский Комсомолец
04:01

В центре Парижа в субботу были закрыты для пассажиров несколько станций метрополитена по причине акций "желтых жилетов" - протестующих против повышения цен на топливо.
Московский Комсомолец04:01

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Закрыли семь станций и Эйфелеву башню: в Париже проходит акция «желтых жилетов»

SM News05:17

В Париже закрыты семь станций метро из-за протестов «желтых жилетов»

Московский Комсомолец04:01

В центре Парижа закрыли семь станций метро из-за протестов «желтых жилетов»

РИА Новости03:36
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
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