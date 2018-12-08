Происшествия

Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 55
RT на русском
11:38

Число пострадавших во время протестов в Париже увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции. По последним данным, в Париже полиция задержала по меньшей мере 673 человека.
RT на русском11:38
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46

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