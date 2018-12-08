Во время протестов в Париже 30 человек получили ранения, включая троих сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Тридцать человек пострадали в ходе протестов в Париже

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