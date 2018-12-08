Происшествия

Тридцать человек пострадали в ходе протестов в Париже
RT на русском
09:47

Во время протестов в Париже 30 человек получили ранения, включая троих сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.
RT на русском09:47

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Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 55

RT на русском11:38

Из 950 задержанных во Франции 724 взяли под стражу

Вести.Ru10:28

В ходе протестов в Париже задержали почти 600 человек

РБК10:26

В Париже число пострадавших в ходе протестов возросло до 55 человек

РИА Новости11:25

В ходе протестов в Париже пострадали 30 человек

Московский Комсомолец09:57

В Париже в ходе протестов получили ранения 30 человек

Газета.Ru10:08

30 человек пострадали в ходе сегодняшних протестов в Париже

Говорит Москва09:36
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Происшествия

Число задержанных на протестах во Франции превысило 480

Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи на Сиреневом бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 22:23
Происшествия

В Крыму четыре человека погибли в ДТП

Дорожная авария с участием автомобиля, водитель которого не справился с управлением и вылетел с трассы, унесла жизни четырех человек, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД РФ Ольга Кондрашова.
Обновлено в 21:41
Происшествия

У берегов Сардинии произошла авария на итальянском круизном судне

Обновлено в 22:19
Происшествия

Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал, пока его хозяева вернутся на место, где когда-то стоял их дом. Об этом сообщил телеканал Fох8.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Три человека погибли в тройном ДТП в Краснодарском крае

8 декабря три легковых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Самаре. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 19:21
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД.
Обновлено в 22:27
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено в 22:23
Происшествия

Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 22:27
Происшествия

Посольство РФ в Латвии подтвердило задержание россиянина в Риге

Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания в Риге объявленного Польшей в международный розыск гражданина РФ Виктора Золотарева.
Обновлено в 22:20
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