Происшествия

В Париже число задержанных во время протестов возросло до 492 человек
Rambler News Service
вчера в 05:53

Полиция в Париже задержала 492 участника протеста «желтых жилетов», сообщает BFMTV.
Rambler News Serviceвчера в 05:53
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru вчера в 06:46

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