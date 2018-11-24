Происшествия

В Париже в ходе акции протеста задержали восемь человек
РИА Новости
08:44

Правоохранительные органы задержали восемь человек в ходе акции протеста в Париже, два сотрудника полиции получили ранения, сообщает телеканал CNews со ссылкой на парижскую префектуру полиции.
РИА Новости08:44
с чего всё началось
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает
 телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
Ведомости05:33

Подробнее о событии

Митингующие в Париже построили баррикады в центре города

РБК07:23

В акциях протеста во Франции участвуют не менее 23 тысяч человек

Коммерсантъ08:02

Акция протеста в Париже против повышения цен на топливо собрала около 8 тыс. человек

Интерфакс07:38

В манифестации на Елисейских полях участвуют не менее 5 тыс. «желтых жилетов»

ТАСС07:08

Как топливные протесты могут сказаться на политике французских властей

RT на русском09:18

В Париже в ходе акции протеста задержали восемь человек

РИА Новости08:44

«Восстание» на Елисейских Полях. Десятки тысяч сторонников «желтых жилетов» вышли на улицы Парижа

BFM.ru07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия

Адвокат дознавателя прокомментировала изнасилование в Уфе

Обновлено в 09:24
Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Волгоградской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 09:33
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кирове возросло до 10

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Кирове, по последним данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела

Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд в Приморье арестовал 90 белух и 11 косаток

Суд Приморского края наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Аврора Римская.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Мытная в центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Ярославле завели дело против сбившего пешеходов водителя

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех девушек

Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Москве ребенка эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

Санитарный вертолет Московского авиационного центра совершил посадку на Киевском шоссе для эвакуации ребенка в больницу после ДТП, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что пострадавшие спровоцировали футболиста

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что её подзащитного и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева спровоцировали на противоправные действия.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Взрыв на машиностроительном заводе в Китае унес жизни двух человек

На машиностроительном заводе в уезде Дунфэн провинции Цзилинь в результате взрыва погибли два человека, еще не менее 24 получили ранения.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Портлендскую тиару украли из британского поместья Уэлбек

Обновлено в 08:36
Происшествия

Станцию метро «Чернышевская» закрывали на проверку

В субботу днём в Петербурге закрывали на вход и выход станцию метро «Чернышевская».
Обновлено в 08:26
ещё по теме
Главное