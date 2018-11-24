Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции.

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

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