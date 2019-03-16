Происшествия
В Париже в беспорядках пострадали 17 полицейских и 42 «желтых жилета»Российская газета 16:25
В ходе беспорядков на Елисейских полях были задержаны 237 человек, половина из них помещена под арест. Пострадали 42 манифестанта и 17 полицейских. Если "желтые жилеты" хотели продемонстрировать властям, что не намереваются сдавать позиции, то им это удалось сделать.
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Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы.
— Кристоф Кастанер, французский политикИнтерфакс 11:48
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