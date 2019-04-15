В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпильRT на русском 15:35

Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.

Во французской столице у охваченного пламенем собора Парижской Богоматери обрушился шпиль и обвалилась крыша.

В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль

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