Происшествия

В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпильRT на русском 15:35

Во французской столице у охваченного пламенем собора Парижской Богоматери обрушился шпиль и обвалилась крыша.
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Эммануэль Макрон
Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.
— Эммануэль Макрон, французский политикВедомости 13:22

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