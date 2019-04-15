Происшествия
В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпильRT на русском 15:35
Во французской столице у охваченного пламенем собора Парижской Богоматери обрушился шпиль и обвалилась крыша.
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Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.
— Эммануэль Макрон, французский политикВедомости 13:22
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Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Ростове экстренно сел самолет из Москвы
Пассажирский самолет внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, которой принадлежит борт.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Хоккей
НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»
Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».
Обновлено в 15:47
Наука
Ученые нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Корейские ученые недалеко от города Чинджу нашли отпечатки лап самых мелких из известных терапод на застывшем тонком слое грязи.
Обновлено 12 апреля в 15:35
Экономика
Стоимость проекта «русского OneWeb» выросла до 534 млрд рублей
Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 06:55
Космос
Конец света «назначили» на ближайшее воскресенье
Стоит отметить, что сообщения подобного рода публикуются в сети с прошлого месяца, и с тех пор принципиально новых «доказательств» конспирологами представлено не было, однако по мере приближения 21 апреля упоминания о «конце света» в этот день появляются все чаще.
Обновлено в 10:04
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показали до премьеры
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Общество
Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии
Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.
Обновлено в 16:25
Общество
Волин рассказал, как прошел переход на «цифру» в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах РФ второй волны в понедельник прошел в штатном режиме, ажиотажа, дефицита и роста цен на цифровые приставки и телевизоры не было, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Львов» отказался от рассмотрения кандидатуры Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.
Обновлено в 14:41
Общество
В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
Обновлено в 16:04
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51