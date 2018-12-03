В столице Франции Париже на фоне самых больших беспорядков за последние 50 лет из-за повышения цен на бензин пройдет церемония вручения "Золотого мяча", и она тоже будет неординарной. Впервые за последние десять лет награду получит кто-то не из парочки Лионель Месси – Криштиану Роналду.

Газета.Ru 08:08