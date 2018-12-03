Футбол

В Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»
Газета.Ru
08:08

В столице Франции Париже на фоне самых больших беспорядков за последние 50 лет из-за повышения цен на бензин пройдет церемония вручения "Золотого мяча", и она тоже будет неординарной. Впервые за последние десять лет награду получит кто-то не из парочки Лионель Месси – Криштиану Роналду.
Газета.Ru08:08

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Большой дворец, где вручат «Золотой мяч». Пафосное фото

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Евро-футбол.ру05:34

Церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» состоится в Париже

ТАССвчера в 16:11
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