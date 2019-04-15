Происшествия

В Париже сгорел Собор Парижской БогоматериАфиша Daily 14:26

В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери, сообщают очевидцы в соцсетях. Причины пожара пока неизвестны. Как сообщает издание Le Parisien, у стен здания были установлены строительные леса.
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В Париже загорелся собор Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери
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