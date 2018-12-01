Происшествия

В Париже пострадали 12 журналистов RT
Вести.Ru
14:52

В ходе освещения массовых протестов против повышения цен на бензин в Париже в субботу пострадали 12 журналистов телеканала RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Она перечислила основные опасности для корреспондентов: резиновые пули, камни, слезоточивый газ.
Вести.Ru14:52

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Во время беспорядков в Париже пострадали двенадцать журналистов RT

РИА Новости14:35

При освещении протестов во Франции пострадали 12 журналистов RT

Взгляд.ру14:47

В Париже пострадали 12 журналистов RT

Вести.Ru14:52

Симоньян прокомментировала сообщения о пострадавших в Париже журналистах RT

RT на русском13:38

Корреспондент RT France пострадал при разгоне протестующих в Париже

Известия06:27

Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента

Российская газета10:23

Корреспондент RT France был подстрелен во время протестов в Париже

Телеканал 360°05:48
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Происшествия

Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 110 человек

Обновлено в 17:19
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Нижневартовске

Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ).
Обновлено в 17:48
Происшествия

Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания

Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 14:59
Происшествия

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Происшествия

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По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Обновлено в 15:36
Происшествия

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На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.
Обновлено в 15:58
Происшествия

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В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 15:49
Происшествия

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Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.
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Происшествия

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В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське".
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СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

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СК установил личность ранившего двоих росгвардейцев стрелка

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