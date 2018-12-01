Происшествия
В ходе освещения массовых протестов против повышения цен на бензин в Париже в субботу пострадали 12 журналистов телеканала RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Она перечислила основные опасности для корреспондентов: резиновые пули, камни, слезоточивый газ.
Вести.Ru14:52
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Происшествия
Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 110 человек
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Нижневартовске обрушилась кровля мебельного склада
Площадь обрушения кровли при пожаре на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) составила 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания
Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 14:59
Происшествия
NBC: во Флориде самолет врезался в здание центра терапии для детей
Обновлено в 20:02
Происшествия
В доме на Кубани нашли тела четверых человек
Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа
В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий
На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Киеве иностранца убили выстрелом в спину
В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Взрыв прогремел у консульства США в Мексике
«После случившегося у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию», –– приводит заявление ТАСС.
Обновлено в 19:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе
По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии
В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Киевский аэроэкспресс сломался на следующий день после запуска
Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после запуска, сообщает украинский телеканал "Громадське".
Обновлено в 13:08
Происшествия
Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
На полуострове Таймыр Красноярского края в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали шесть детей, еще два человека погибли.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Керченском проливе теплоход задел винтом якорную цепь другого судна
Обновлено в 15:28
Происшествия
В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя
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