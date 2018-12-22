Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Известия
12:32

Полиция Франции применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать несколько сотен протестующих «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже. Об этом 22 декабря сообщает телеканал BFM TV. Ситуация обострилась после того, как несколько демонстрантов напали на стражей порядка.
Известия12:32

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Число задержанных на шестой акции «желтых жилетов» в Париже превысило 140

РБК13:10

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Газета.Ru13:09

Полиция задержала более 140 человек на протестах в Париже

RT на русском13:56

Около 30 человек задержаны в Париже во время акций протеста «желтых жилетов»

Эхо Москвы09:33

Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста

РИА Новости14:29

СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских полях

ТАСС11:59

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов на Елисейских полях

Говорит Москва13:25
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Происшествия

В Соликамске спасатели начали шестую попытку добраться до горняков

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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
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В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.
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Происшествия

Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани

Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Апшеронске в Краснодарском крае, они госпитализированы, сообщили в субботу ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую ель у Белого дома

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Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает "Пятый канал".
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Происшествия

Следствие обнаружило запись клятвы ИГ стрелка из Страсбурга

Следственные органы Франции обнаружили флешку с видеозаписью клятвы на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) человека, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
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Происшествия

Число погибших при взрывах в Сомали увеличилось до 25 человек

«В Могадишо погибли (в результате взрывов) по меньшей мере 25 человек и около 40 получили ранения», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК

Первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС, в субботу был навсегда остановлен, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку

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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Бывшую девушку Овечкина объявили в розыск из-за ДТП

Бывшая девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина модель Валерия Соколова попала в ДТП, сообщает "Москва 24".
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Один человек стал жертвой пожара на западе Москвы

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