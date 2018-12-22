Полиция Франции применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать несколько сотен протестующих «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже. Об этом 22 декабря сообщает телеканал BFM TV. Ситуация обострилась после того, как несколько демонстрантов напали на стражей порядка.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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