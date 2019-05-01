Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА НовостиРИА Новости вчера в 08:37
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции. Журналистка находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона.
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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже
Московский Комсомолецвчера в 16:33
Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже
RT на русскомвчера в 16:31
У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга
Говорит Москвавчера в 16:18
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Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
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Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
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Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
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В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты
Планшет iPad 2 от Apple официально признан устаревшим
Продукция Apple продолжает пополнять список устаревших устройств.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
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Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Музыка
В Адыгее проходит фестиваль авторской песни «Первоцвет»
Как пишет ТАСС, в рамках открытия фестиваля «Первоцвет» в Адыгее прошла торжественная демонстрация.
Обновлено вчера в 17:26
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
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