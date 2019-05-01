Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в ПарижеЖурналистская правда вчера в 10:48
Корреспондентка РИА Новости испытала на себе ярость французских полицейских. Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже
RT на русскомвчера в 16:31
Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже
Московский Комсомолецвчера в 16:33
У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга
Говорит Москвавчера в 16:18
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Курт Волкер предостерег Владимира Зеленского от необдуманных шагов
Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский может лишиться доверия граждан в случае отказа от части территорий страны в пользу России для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено 30 апреля в 00:06
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки инсульта
Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показалась с новой прической
Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонникам новый образ — с длинной копной кудрявых волос.
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Общество
Источник: Росгвардия впервые представит багги огневой поддержки на параде Победы в Москве
Росгвардия впервые представит новый багги "Чаборз-М3" в конфигурации машины легкой огневой поддержки на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Обновлено 30 апреля в 06:28
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено 30 апреля в 23:39
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой
Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Музыка
Джастин Бибер обвинил Эминема в неумении понять новое поколение рэпа
Джастин Бибер, говоря об указанной песне Эминема, отметил, что сам он поддерживает новое поколение рэпа.
Обновлено в 01:54
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Хоккей
Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура
Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.
Обновлено вчера в 11:40