Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в ПарижеЖурналистская правда вчера в 10:48

Корреспондентка РИА Новости испытала на себе ярость французских полицейских. Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
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У журналистки агентства РИА «Новости», пострадавшей во время первомайской демонстрации в Париже, диагностированы ушибы

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Сотрясение мозга и ушибы выявили у избитой в Париже журналистки

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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже

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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже

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Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

Lenta.ruвчера в 22:14

У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга

Говорит Москвавчера в 16:18
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Русскую журналистку избили до сотрясения мозга в Париже

Вести.UZвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
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Происшествия

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Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
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Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

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Космос

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Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой

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Общество

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Джастин Бибер, говоря об указанной песне Эминема, отметил, что сам он поддерживает новое поколение рэпа.
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В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
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Сборная России проиграла шведам на этапе Евротура

Сборная России сыграла дебютный матч на четвертом этапа Евротура против Швеции.
Обновлено вчера в 11:40
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