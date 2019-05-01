Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА НовостиРИА Новости 08:37
Стражи порядка, пытавшиеся разогнать хулиганов, стали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске — соответствующая наклейка, полицейские все равно стали ее бить. Удары пришлись по голове и по руке.
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Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже
Московский Комсомолец16:33
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Армия и оружие
Армия обороны Израиля атаковала цели ХАМАС в секторе Газа
"Отвечая на произведенный сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы недавно нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Обновлено в 22:22
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено в 21:00
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Блокбастер «Мстители: Финал» поставил два рекорда, собрав в российском прокате более одного миллиарда рублей всего за три дня.
Обновлено в 10:17
Политика
СМИ узнали о скором визите специалиста США по КНДР в Южную Корею
Источники агентства рассказали, что Бигэн может посетить Республику Корея 8-10 мая для встречи со спецпредставителем южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.
Обновлено в 22:22
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Северном море загорелась нефтяная платформа
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено в 09:30
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено в 17:12
Футбол
Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.
Обновлено в 15:24
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Барак Обама с супругой Мишель представили список проектов для Netflix
Барак Обама с супругой Мишель, в настоящий момент занимающиеся продюсированием, представили список проектов для Netflix.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24