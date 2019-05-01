Происшествия

МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из РоссииРБК вчера в 15:22

Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
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МФЖ назвала действия полиции против корреспондента РИА Новости расправой

РИА Новости05:56

У журналистки агентства РИА «Новости», пострадавшей во время первомайской демонстрации в Париже, диагностированы ушибы

Эхо Москвы01:31

У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга

Говорит Москвавчера в 16:18

Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже

RT на русскомвчера в 16:31

Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Сотрясение мозга и ушибы выявили у избитой в Париже журналистки

News.ruвчера в 16:21

Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

Lenta.ruвчера в 22:14
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн

Русскую журналистку избили до сотрясения мозга в Париже

Вести.UZвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Футбол

Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»

Обновлено вчера в 09:30
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку

Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Общество

Путин приравнял электронные полисы ОСАГО к бумажным

Президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий статус электронных и бумажных полисов ОСАГО.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье

Врачи назвали ранние признаки инсульта

Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Джуд Лоу женился во второй раз

Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
Общество

В Монголии люди гибнут от бубонной чумы

Бубонную чуму вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая блохами на сурках или крысах. Они также могут перейти на человека.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Общество

В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря.
Обновлено в 05:46
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Политика

Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Технологии

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено 30 апреля в 09:06
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Всего задержали около 60 человек. ⚡️ Полиция разгоняет согласованную первомайскую демонстрацию «Яблока» и других демократических сил на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
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