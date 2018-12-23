Футбол

В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро
Спорт-Экспресс
12:30

Что случилось Пока 34-летний Тиагу Силва играл за "ПСЖ" в очередном матче чемпионата Франции против "Нанта" (1:0), его дом ограбили неизвестные, сообщает L’Equipe. Бразилец живет в престижном, хорошо охраняемом и самом безопасном 16-м округе Парижа, недалеко от реки Сена.
Спорт-Экспресс12:30

Подробнее о событии

В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро

Спорт-Экспресс12:30

Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

РИА Новости08:18

СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

Матч ТВ08:13

Дом Тьяго Силвы был обворован во время матча «ПСЖ» — «Нант»

Чемпионат07:33

Дом Тиаго Силвы ограблен. Ущерб составил несколько сотен тысяч евро

Soccer.ru06:28

Дом Тиаго Силвы ограбили во время матча с «Нантом». Общий ущерб – 1 млн евро

Sports.ru08:19

Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

Sport24.ru07:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

Черышев прокомментировал победу над «Уэской»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1).
Обновлено в 13:13
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 09:40
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»

«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол

Сансон продлил контракт с «Марселем»

«Марсель» продлил контракт с полузащитником команды Морганом Сансоном. Соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 12:42
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Реал» назвал «Интеру» условия трансфера Модрича

"Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в "Интер", который проявляет заинтересованность в его подписании.
Обновлено в 12:09
Футбол

Гол Езбилиса помог «Виллем II» обыграть «Эммен»

"Виллем II" в выездном матче 17-го тура чемпионата Голландии одолел "Эммен" (2:0).
Обновлено в 13:00
Футбол

Леганес - Севилья - 1:1. Голы и лучшие моменты

Леганес - Севилья - 1:1.
Обновлено в 13:15
ещё по теме
Тиаго Силва
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное