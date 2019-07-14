Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия БастилииИзвестия 06:19
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет ТАСС. Парад принимает президент и верховный главнокомандующий Франции Эммануэль Макрон.
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ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»
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Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения
Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
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На Волге теплоход столкнулся с яхтой
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.
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Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
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Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
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Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Здоровье
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
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Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
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Авто
В продажу выставили армейский грузовик «Гелендваген»
Военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска продают на портале «eBay».
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Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Космос
НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
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