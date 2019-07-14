Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия БастилииИзвестия 06:19

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет ТАСС. Парад принимает президент и верховный главнокомандующий Франции Эммануэль Макрон.
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В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

РИА Новости07:32

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День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
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