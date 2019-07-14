На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет ТАСС. Парад принимает президент и верховный главнокомандующий Франции Эммануэль Макрон.

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

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