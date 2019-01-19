Происшествия
В Париже начались задержания протестующихКоммерсантъ 08:30
Акция в Париже носит мирный характер, сообщает AP. Днем были задержаны 12 человек. Акции «желтых жилетов» начались в ноябре из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.
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