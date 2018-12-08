Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в ПарижеLife.ru06:32
Полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях. Инцидент произошёл в эпицентре манифестаций, где сейчас находится более тысячи человек. По словам очевидцев, полиции пришлось применить газ из-за агрессивного поведения участников акции.
Life.ru06:32
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с чего всё началось
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин прибыл в Париж, где в субботу проходят масштабные акции протеста против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей.ФАНвчера в 08:23
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Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС
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Происшествия
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