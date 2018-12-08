Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Life.ru
06:32

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях. Инцидент произошёл в эпицентре манифестаций, где сейчас находится более тысячи человек. По словам очевидцев, полиции пришлось применить газ из-за агрессивного поведения участников акции.
Life.ru06:32
с чего всё началось

Массовые протесты во Франции: репортаж ФАН с места событий. Live!

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин прибыл в Париж, где в субботу проходят масштабные акции протеста против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей.
ФАНвчера в 08:23

Подробнее о событии

Полиция Парижа применила водометы против протестующих

Комсомольская правда09:25

Париж: после газа в ход пошли водометы

Вести.Ru07:47

Полиция применила водометы против манифестантов в Париже

ТАСС07:41

Франция протестует — задержания, погромы и слезоточивый газ. Онлайн‐трансляция

Телеканал 360°06:16

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Life.ru06:32

Figaro: полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Газета.Ru04:58

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости04:47
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Париже в ходе протестов получили ранения 30 человек

Обновлено в 10:08
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Инцидент произошёл в районе Марьино. Мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на 12 этаже многоэтажного жилого дома.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе

Гибель людей в клубе близ итальянской Анконы могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ

Житель Донецка узнал в задержанном после провокации в Керченском проливе моряке ВМС Украины сотрудника СБУ, пытавшего его в Бердянске.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Видео расправы: подростка повалили, избили ногами и попрыгали на нем

Подростка повалили на землю, били ногами и прыгали на нем.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Москвич выстрелил в мешавших ему спать бомжей

Во время ссоры жилец выстрелил в одного из оппонентов, мешавших ему спать, из травматического оружия.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Московской области дачники устроили массовую драку

Обновлено в 09:58
Происшествия

Пропавшего мальчика из Оренбуржья нашли мертвым

Мальчика, пропавшего в Оренбургской области, нашли мертвым, подозреваемого в его убийстве уже задержали, сообщил областной главк Следственного комитета.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге в Домбае туристов

Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в курортном поселке Домбай, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Тольяттинский маньяк рассказал о причинах нападений на женщин

Задержанный по подозрению в нападениях с ножом на женщин в Тольятти рассказал о мотивах своих преступлений.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Росгвардейцы спасли 15 человек при пожаре на востоке Москвы

Сотрудники Росгвардии спасли 15 человек из горевших строительных бытовок на востоке Москвы, сообщили 8 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек

Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС

Пятнадцатилетняя жительница Челябинска на автомобиле Mercedes совершила несколько ДТП, в результате одного из них получил травму инспектор ДПС.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Он уточнил, что возгорание на площади десять квадратных метров было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено

Пожарные проверили здание Киевского вокзала в Москве и не обнаружили возгорание, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 09:12
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