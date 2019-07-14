Политика
В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия БастилииИзвестия 07:45
В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет «РИА Новости».
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Футбол
«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса
Обновлено в 07:41
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
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Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Общество
В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение
На смену жаре уже завтра, 15 июля, могут прийти ливни и грозы, шквалистый ветер до 25 м/сек и град — такое предупреждение МЧС разослал жителям Свердловской области.
Обновлено в 09:03
Футбол
Андрей Тихонов: «„Тамбов“ может сдержать „Зенит“ за счет организации игры»
Бывший тренер «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, за счет чего «Тамбов» может доставить проблемы «Зениту» в матче первого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено в 07:55
Авто
УАЗ вспомнил о забытой версии УАЗ «Буханки»
В конце 70-х годов, Советский Союз разработал передвижную репортажную телевизионную станцию на базе УАЗ-452.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме
Обновлено в 02:49
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Обновлено вчера в 10:52
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Гадалка из КНДР предсказала переизбрание Трампа на пост президента США
Американская журналистка The Washington Post Анна Файфилд в своей книге "Великий исследователь" раскрыла, что гадалка из КНДР предсказала президенту США Дональду Трампу второй срок на посту главы государства.
Обновлено вчера в 20:48
Спорт
Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ
Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука
Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".
Обновлено в 09:28
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24