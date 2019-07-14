Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия БастилииИзвестия 07:45

В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Париже протестующие начали строить баррикады на Елисейских полях

РИА Новости08:54

«Желтые жилеты» попытались устроить акцию на параде в честь Дня взятия Бастилии

Интерфакс05:38

Участники акции «Желтых жилетов» во Франции освистали Макрона во время торжественного мероприятия

Эхо Москвы09:07

В Париже «жёлтые жилеты» вышли на протесты во время парада по случаю Дня взятия Бастилии

RT на русском08:46

В Париже задержаны 152 манифестанта из числа «желтых жилетов»

ТАСС09:24

"В отставку!": Макрона освистали на параде в Париже

Газета.Ru07:22

«Желтые жилеты» попытались устроить демонстрацию во время военного парада в Париже

Коммерсантъ04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Футбол

«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса

Обновлено в 07:41
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Общество

В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

На смену жаре уже завтра, 15 июля, могут прийти ливни и грозы, шквалистый ветер до 25 м/сек и град — такое предупреждение МЧС разослал жителям Свердловской области.
Обновлено в 09:03
Футбол

Андрей Тихонов: «„Тамбов“ может сдержать „Зенит“ за счет организации игры»

Бывший тренер «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, за счет чего «Тамбов» может доставить проблемы «Зениту» в матче первого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А

Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено в 07:55
Авто

УАЗ вспомнил о забытой версии УАЗ «Буханки»

В конце 70-х годов, Советский Союз разработал передвижную репортажную телевизионную станцию на базе УАЗ-452.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме

Обновлено в 02:49
Футбол

«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

Обновлено вчера в 10:52
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Гадалка из КНДР предсказала переизбрание Трампа на пост президента США

Американская журналистка The Washington Post Анна Файфилд в своей книге "Великий исследователь" раскрыла, что гадалка из КНДР предсказала президенту США Дональду Трампу второй срок на посту главы государства.
Обновлено вчера в 20:48
Транспорт

Минниханов и Орешкин посетили рыбную ферму в Лаишевском районе

Обновлено в 05:15
Спорт

Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ

Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Происшествия

Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Обновлено в 09:44
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

Китай проведёт военные учения на юго-восточном побережье

Обновлено в 09:00
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука

Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".
Обновлено в 09:28
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Футбол

ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Акции протеста в ПарижеБольше новостей по теме
Главное