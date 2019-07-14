В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет «РИА Новости».

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

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