Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.
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Почти 28 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

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Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
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Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
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"Эйбар" с "Атлетико" провели равный матч в рамках 33-го тура Ла Лиги.
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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