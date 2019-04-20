Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.
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Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Единоборства
Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Футбол
Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Гаджеты
Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Спорт
Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»
Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Автомобили, которые перепродают в первый же год после покупки
Обновлено в 03:34
Политика
Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
Обновлено в 10:45
Футбол
Поздний гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»
"Эйбар" с "Атлетико" провели равный матч в рамках 33-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 12:15
Футбол
Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55