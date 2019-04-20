Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.
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