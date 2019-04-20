Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человекREGNUM 21:56

Около 28 тыс. человек вышли на еженедельные манифестации «желтых жилетов» в разных городах Франции. Такие данные приводит французское МВД. Так, в одном лишь Париже полиция насчитала 9 тыс. демонстрантов.

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

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