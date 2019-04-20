Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человекREGNUM 21:56

Около 28 тыс. человек вышли на еженедельные манифестации «желтых жилетов» в разных городах Франции. Такие данные приводит французское МВД. Так, в одном лишь Париже полиция насчитала 9 тыс. демонстрантов.
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В ходе очередной акции протестов «желтых жилетов» во Франции задержано около 250 человек

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Страсти по Нотр-Даму

BFM.ru20:23

В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек

РИА Новости11:47

МВД Франции подвело итоги субботней акции протеста «желтых жилетов»

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Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180

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Почти 28 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

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«Желтые жилеты» не смогли реализовать ультиматум властям Франции

ТАСС17:03
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

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Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Происшествия

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По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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Авто

В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Авто

На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом

Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
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Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес

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В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

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Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
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Хоккей

Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
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Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

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Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

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Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

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В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций

Бывший вице мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб австрийскому бизнесу и стране в целом где-то на 100 миллиардов долларов.
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Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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