Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.
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Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
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Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем первенства страны.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
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Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Ущерб от антироссийских санкций посчитали в Австрии
Бывший мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах страны полагают, что антироссийские санкции нанесли ущерб многим европейским странам и, в частности, австрийскому бизнесу.
Обновлено в 12:41
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты
Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49