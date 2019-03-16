В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человекРБК 12:40

Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы.

Не менее 11 человек получили легкие ранения при пожаре, устроенном участниками демонстрации движения «желтых жилетов» в Париже. Среди пострадавших числятся два полицейских, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.

В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человек

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