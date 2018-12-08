Происшествия

В Париже число задержанных в протестах превысило 480 человек
Политическая Экспертиза
вчера в 06:02

В Париже уже задержаны 481 человек, 211 помещены под стражу, цитирует слова премьера BFMTV. До этого ФАН опубликовал видео с места столкновений протестующих и полиции. Корреспондент информационного агентства также сообщил, что правоохранители применили слезоточивый газ.
Политическая Экспертизавчера в 06:02
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru вчера в 06:46

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