Происшествия

Как проходят протесты «жёлтых жилетов» в Париже
RT на русском
06:46

В Париже в ходе протестов «жёлтых жилетов» полиция задержала по меньшей мере 548 человек. Сообщается, что 272 из них помещены под стражу, в том числе организаторы акции.
RT на русском06:46
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46

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