Происшествия

В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 65 человек
РИА Новости
09:41

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 65 человек, отмечает газета Parisien. Ранее сообщалось о 30 задержанных. К 15.00 (17.00 мск) число задержанных составило 65 человек, трое из них помещены под стражу.
РИА Новости09:41

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В Париже на акции протеста задержали более 140 «желтых жилетов»

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