Происшествия
В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 65 человек
В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 65 человекРИА Новости09:41
Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 65 человек, отмечает газета Parisien. Ранее сообщалось о 30 задержанных. К 15.00 (17.00 мск) число задержанных составило 65 человек, трое из них помещены под стражу.
РИА Новости09:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
Шансы на спасение рабочих в шахте Соликамска еще есть
Обновлено в 09:54
Происшествия
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК
Обновлено в 02:48
Происшествия
Возросло число погибших в результате теракта в столице Сомали
По меньшей мере 15 человек стали жертвами двойного теракта, устроенного утром в субботу в столице Сомали Могадишо.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель Posche достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя второй иномарки, которым оказался 20-летний студент.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Прорыв газопровода с воспламенением произошел в Якутии
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв
В результате пожара на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали четыре человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:37
Происшествия
Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электроснабжения
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве мужчину арестовали за попытку похищения знакомой
Мужчина арестован за неудачную попытку похищения знакомой в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую ель у Белого дома
Мужчина забрался на главную рождественскую ель около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Автомобиль протаранил ограждение и упал в реку в центре Москвы
В Москве на Русаковской набережной автомобиль такси не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
На архипелаге Шпицберген впервые ограбили банк
На полярном архипелаге Шпицберген произошло первое ограбление банка, сообщает портал The Local.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Под Сургутом произошел пожар в здании на площади 1 тыс. кв. м
Обновлено в 09:37
Происшествия
Водителя грузовика придавило насмерть опорой ЛЭП
От удара опора ЛЭП упала прямо на водителя и придавила его.
Обновлено в 09:16