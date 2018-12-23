Происшествия

Число задержанных во время протестов в Париже достигло 179 человек
Известия
16:38

Полиция Парижа задержала 179 человек во время акции протеста «желтых жилетов» в субботу. Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на МВД страны, 36 задержанных взяты под стражу. 22 декабря во Франции началась шестая протестная акция «желтых жилетов».
Известия16:38

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Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

РБК15:47

В МВД Франции рассказали о жестоких людях в рядах «желтых жилетов»

Газета.Ru16:33

Число задержанных на очередной акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

Эхо Москвы17:10

Число задержанных в ходе протестов «жёлтых жилетов» во Франции возросло до 220

RT на русском14:49

В МВД Франции заявили, что среди протестующих остались «только самые жестокие люди»

ТАСС16:16

Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста

РИА Новости14:29

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов на Елисейских полях

Говорит Москва13:25
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Происшествия

Спасатели не смогли добраться до рабочих в шахте в Соликамске

Обновлено в 18:05
Происшествия

Более 20 человек погибли при цунами в Индонезии

Как минимум 20 человек погибли в результате разрушительного цунами в Индонезии.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи на ТТК в Москве

Пять автомобилей, включая карету скорой помощи, столкнулись на Лужнецкой эстакаде в Москве, пострадали два человека, сообщили в субботу ТАСС в пресс- службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Российского туриста обвинили в ограблении банка на Шпицбергене

Обновлено в 13:45
Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами

В Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат

Как передает ТАСС, со ссылкой на свой источник в экстренных службах, в жилище взорвался самогонный аппарат.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани

"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Нижегородской области автобус с пассажирами упал в кювет

Обновлено в 14:19
Происшествия

На западе Москвы загорелись два частных дома

Обновлено в 12:57
Происшествия

Стрельбу в Вене устроила черногорская мафия

Стрельбу в центре Вены устроили члены мафии из Черногории. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Власти Страсбурга не разглашают место захоронения стрелка

«Захоронение тела Шерифа Шекатта состоялось рано утром в Страсбурге в условиях строгой анонимности», — заявил он.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до десяти

В столице Сомали Могадишо десять человек погибли в результате двух взрывов, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 7 машин

В Петербурге произошло массовое ДТП на Приморском проспекте с участием семи машин.
Обновлено в 18:58
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