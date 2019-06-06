В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Спорт день за днем

Политика В Раде посчитали идеи Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины Пункты «дорожной карты Зеленского», озвученные представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой на Минских переговорах, являются ничем иным, как «началом капитуляции Украины по российскому сценарию».

Авто Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.

Шоу-бизнес Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.

Происшествия Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.

Армия и оружие Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ» Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Футбол Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36 На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.

Авто Kia начала тестировать новый Sorento Компания Kia проводит испытания своего обновлённого внедорожника.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Общество Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш» Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Политика Путин призвал держать на контроле «огненного змея» Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов в России В России родителей могут обязать выплачивать дополнительные алименты на детей. Ввести их предлагает Министерство юстиции РФ.

Общество ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Теннис 17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп 17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.

Происшествия Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.

Экономика США вышли на первое место по инвестициям в Россию США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общество ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.