Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Вице-президент ФИФА арестован в Париже

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Арестован глава футбольной Африки. Коррупция в ФИФА продолжается!

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СМИ: президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

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В Париже арестован вице-президент ФИФА Ахмад

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Компания Kia проводит испытания своего обновлённого внедорожника.
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Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

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Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
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Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
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В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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